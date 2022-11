Her Dünya Kupası'nda olduğu gibi Katar'daki turnuvanın da favorileri arasında yer alan Brezilya, sahaya iniyor. G Grubu'nda yer alan Güney Amerika temsilcisi, ilk maçında Sırbistan ile karşılaşacak. PSG'nin süperstarı Neymar, ilk maçında Sırbistan karşısında zafer arayacak. 1958, 1962, 1970, 1994 ve 2002'de kupayı kazanan Sambacılar'da hedef, 6. kez mutlu sona ulaşmak. Sırplar ise yıldızlar topluluğu rakibine çelme takmanın peşinde olacak.

Brezilya-Sırbistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Lusail Stadı'nda oynanacak Brezilya-Sırbistan maçı TRT 1'den naklen yayınlanacak. Bu akşam saat 22.00'de başlayacak ve İranlı hakem Alireza Faghani'nin yöneteceği 90 dakikanın canlı skor takibi ile tüm detayları haberimizde olacak.

Brezilya-Sırbistan muhtemel 11'ler:

Brezilya: Allison, Danilo, Marquinhos, Silva, Sandro, Casemiro, Fred, Paqueta, Raphinha, Neymar, Richarlison

Sırbistan: Savic, Pavlovic, Mitrovic, Milenkovic, Gudelj, Savic, Zivkovic, Kostic, Tadic, Vlahovic, Jovic

Dünya Kupası'nda ikinci kez rakipler

İki takım, Dünya Kupası'nda ikinci kez rakip olacak. 2018 Rusya'da oynanan grup maçını Brezilya 2-0 kazanmıştı. Gruptaki diğer karşılaşmada ise İsviçre ile Kamerun kozlarını paylaşacak.

Brezilya'dan her maça farklı samba!

Dünya Kupası'nı 5 ile tarihte en çok kazanan ülke olan Brezilya, 2002'den beri mutlu sona ulaşamıyor. Kamerun ve İsviçre'nin de yer aldığı G Grubu'nda ilk karşılaşmasını Sırbistan'la oynayacak Sambacılar'ın yıldızlarından Raphinha, her açıdan turnuvaya hazır olduklarını söyledi. Barcelona'da forma giyen Raphinha, "Danslarımızı bile hazırladık. Her maç ve her gol için çeşitli sürprizlerimiz olacak. Şimdiden takım arkadaşlarımla birlikte 10 tane farklı hareket ortaya çıkardık" ifadelerini kullandı.