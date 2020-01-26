Brezilya Basını açıkladı: Manoel Messias

Ndiaye ve Bilal Başacıkoğlu’nun ardından Trabzonspor 3. transferini beklendiği gibi savunmaya yapıyor... Bordo-Mavililer, bir süredir temas halinde olduğu Manoel Messias ile anlaşmaya vardı. Kulübü Cruzeiro’yla da el sıkışıldı. Uzlaşmanın resmiyete dökülmesi için artık çok ufak pürüzler kaldı. Cruzeiro, 29 yaşındaki stoperinin sözleşmesini uzattıktan sonra Trabzonspor’a 1.5 seneliğine kiralayacak. Brezilya basını, görüşmelerin olumlu sonuçlandığını yazarken, Cruzeiro kulübü yetkililerinin de transferi doğruladığını yazdı. Bir mesaj da oyuncu cephesinden geldi. Manoel, İnstagram hesabından bir hikaye paylaşırken, Türk bayağı koydu. Trabzonspor’un hafta başında Manoel konusunda resmi açıklama yapması bekleniyor.

‘Çok çabuk ve güçlü’

1.81 boyundaki Sambacı, güçlü fiziği ile dikkat çekiyor. Birebir mücadelelerde kolay kolay yerde kalmayan Manoel daha önce Beşiktaş’ın da gündemine gelmişti. O süreçte Beşiktaş’ın sportif direktörü olan Önder Özen, Manoel için, “Çok çabuk ve güçlü. Büyük fark yaratır. Lider özellikle olması da bir diğer avantajı” şeklinde yorum yapmıştı.



