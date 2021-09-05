Dünya futbolunun iki devi; Brezilya ile Arjantin'i karşı karşıya getiren 2022 Dünya Kupası Güney Amerika Grup Elemeleri maçında dünya futbol tarihine geçecek anlar yaşandı. Arena Corinthians Stadı'nda oynanan maçın ilk dakikalarında Brezilya Ulusal Sağlık Gözetleme Kurumu İngiltere'den gelen oyuncuların ihraç edilmesi için sahaya girince ortalık karıştı.

İlk olarak Arjantin Futbol Federasyonu açıkladı

İngiltere'den gelen Emiliano Martinez, Giovani Lo Celso, Sergio Romero ve Emiliano Buendia’nın sınır dışı etme işlemini yapmak için sahaya girilmesine, Arjantin tarafı karşı çıktı ve takım halinde soyunma odasına gitti. Arjantin Futbol Federasyonu, mücadele oynanırken yaşanan olaylardan sonra maçın askıya alındığı bilgisini paylaşırken bekleme sürdü. Sonrasında Arjantin'in kaptanı Lionel Messi ve Arjantin Teknik Direktörü Lionel Scaloni oyun alanına dönerken Brezilyalı futbolcular ve yetkililerle görüştükten sonra yeniden soyunma odasına girdi.

Kararı FIFA Disiplin Komitesi verecek

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL), Brezilya - Arjantin maçının ertelendiğini duyururken, hakem ve gözlemcilerin ise maç raporunu FIFA Disiplin Komitesi'ne ileteceğini ve son kararın da FIFA Disiplin Komitesi tarafından verileceğini açıkladı.







