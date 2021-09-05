Brezilya - Arjantin maçı öncesi olay çıktı! Sınır dışı isteği...

Brezilya ile Arjantin, 2022 FIFA Dünya Kupası elemelerinde Sao Paulo'da karşılaşacak. Dev maç öncesi ise yine olay çıktı. Brezilya tarafı Arjantin takımından 4 oyuncunun sınır dışı edilmesi için resmi bildiri yayınladı. Arjantin tarafı ise maçı oynamakta kararlı...Güney Amerika Futbol Konfederasyonu CONMEBOL'un ise ilk etapta oyuncuların için bir sorun olmadığını belirtmişti.

Arjantin basınından Ole'ye göre maçtan bir gün önce, Brezilya Ulusal Sağlık Gözetleme Kurumu Arjantin'den dört oyuncunun ihraç edilmesi için baskı yaptığına dair bir haber yayınlandı.

Maçtan önce sınır dışı isteği

Maça saatler kala ise kaleci Emiliano Martínez, Giovani Lo Celso, Cristian Romero ve Emiliano Buendia'yı sınır dışı etmek için resmi bildiri yayınlandı. Lionel Messi ve arkadaşlarının yer aldığı otelde polislerin bulunduğu gözlendi.

İngiltere'de oynayan isimler için karantina kararı sorun oldu

Brezilya'nın karantina uyguladığı ülkelerden gelen oyuncuların 14 gün gözlemde kalmadan maça çıkma durumu olması üzerine Brezilya Ulusal Sağlık Gözetleme Kurumu bu dört oyuncu için sınır dışı kararı yayınladı. Maçtan iki saat önce yayınlanan karar tamamı İngiltere Premier Lig oyuncuları için alındı.

Arjantin Copa America'da kazanmıştı

İki takım yaklaşık 2 ay önce Copa America final maçında karşılaşmış ve maçı Di Maria'nın golüyle kazanan Arjantin mutlu sona ulaşmıştı. Messi de böylece Arjantin A Milli Takımı ile ilk kupasını almıştı.