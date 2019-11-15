Brezilya ve Arjantin, liglere verilen milli arada özel maçta karşı karşıya geliyor. Brezilya ile Arjantin arasında oynanan son müsabaka geçtiğimiz yaz Copa America'da gerçekleşmiş ve Brezilya'nın 2-0'lık galibiyetiyle sona ermişti. Futbolseverlerin heyecanla beklediği mücadele nefesleri kesecek. Arjantin'in süperstarı Lionel Messi mücadeleye ilk 11'de başlıyor. Neymar'dan yoksun Brezilya ise Jesus ve Firmino'lu hücum hattına güveniyor.

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Brezilya - Arjantin canlı maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan King Saud Üniversite Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 20:00'de başlayacak. Mücadelenin canlı anlatımı ve skor takibi fanatik.com.tr'de olacak.

Brezilya - Arjantin ilk 11'ler:

Brezilya: Alisson, Danilo, Militao, Silva, Alex Sandro, Casemiro, Arthur, Paqueta, Willian, Jesus, Firmino

Arjantin: Andrada, Foyth, Pezzella, Otamendi, Tagliafico, De Paul, Paredes, Lo Celso, Ocampos, Martinez, Messi

Brezilya - Arjantin son 10 randevu

03.07.2019 Brezilya 2 - 0 Arjantin

16.10.2018 Brezilya 1 - 0 Arjantin

09.06.2017 Arjantin 1 - 0 Brezilya

11.11.2016 Brezilya 3 - 0 Arjantin

14.11.2015 Arjantin 1 - 1 Brezilya

11.10.2014 Brezilya 2 - 0 Arjantin

22.11.2012 Arjantin 2 - 1 Brezilya

20.09.2012 Brezilya 2 - 1 Arjantin

09.06.2012 Arjantin 4 - 3 Brezilya

29.09.2011 Brezilya 2 - 0 Arjantin