Brezilya - Arjantin canlı maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Brezilya - Arjantin canlı... Güney Amerika'nın iki devi, Brezilya ve Arjantin, liglere verilen milli arada özel maçta karşı karşıya geliyor. İki takım arasında oynanan son müsabaka geçtiğimiz yaz Copa America'da gerçekleşmiş ve Brezilya'nın 2-0'lık galibiyetiyle sona ermişti. Dünya devleri Brezilya ile Arjantin'in kapışması heyecanla bekleniyor. Brezilya - Arjantin canlı maçı hangi kanalda, saat kaçta? sorularının yanıtları merak ediliyor. Detaylar haberimizde.
Brezilya ve Arjantin, liglere verilen milli arada özel maçta karşı karşıya geliyor. Brezilya ile Arjantin arasında oynanan son müsabaka geçtiğimiz yaz Copa America'da gerçekleşmiş ve Brezilya'nın 2-0'lık galibiyetiyle sona ermişti. Futbolseverlerin heyecanla beklediği mücadele nefesleri kesecek. Arjantin'in süperstarı Lionel Messi mücadeleye ilk 11'de başlıyor. Neymar'dan yoksun Brezilya ise Jesus ve Firmino'lu hücum hattına güveniyor.
Bu haberi de okudularBrezilya - Arjantin canlı izle | Brezilya - Arjantin şifresiz izle
Brezilya - Arjantin canlı maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan King Saud Üniversite Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 20:00'de başlayacak. Mücadelenin canlı anlatımı ve skor takibi fanatik.com.tr'de olacak.
Brezilya - Arjantin ilk 11'ler:
Brezilya: Alisson, Danilo, Militao, Silva, Alex Sandro, Casemiro, Arthur, Paqueta, Willian, Jesus, Firmino
Arjantin: Andrada, Foyth, Pezzella, Otamendi, Tagliafico, De Paul, Paredes, Lo Celso, Ocampos, Martinez, Messi
Brezilya - Arjantin son 10 randevu
03.07.2019 Brezilya 2 - 0 Arjantin
16.10.2018 Brezilya 1 - 0 Arjantin
09.06.2017 Arjantin 1 - 0 Brezilya
11.11.2016 Brezilya 3 - 0 Arjantin
14.11.2015 Arjantin 1 - 1 Brezilya
11.10.2014 Brezilya 2 - 0 Arjantin
22.11.2012 Arjantin 2 - 1 Brezilya
20.09.2012 Brezilya 2 - 1 Arjantin
09.06.2012 Arjantin 4 - 3 Brezilya
29.09.2011 Brezilya 2 - 0 Arjantin