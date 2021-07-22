Dani Alves kaptanlığındaki Brezilya ile Max Kruse önderliğindeki Almanya, Yokohama Uluslararası Stadyumu'nda kozlarını paylaşırken siz de bu mücadelenin heyecanını Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz. Unutmayın, 2020 Tokyo Yaz Olimpiyatları boyunca futbol keyfi Misli.com'da olacak!

A Takımı, Copa America finalinde Arjantin'e 1-0 kaybeden Brezilya'da, o kadrodan Richarlison da olimpiyatlar için çağrılan kadroda yer alıyor. Richarlison dışında göze çarpan isimlerin başına, kaptan Dani Alves'i yazabiliriz. Sevilla, Barcelona, Juventus, PSG derken ülkesine dönen ve Sao Paulo forması giyen 38 yaşındaki isim, olimpiyat takımının kaptanlığını yapıyor. Flamengo'dan Real Madrid'e büyük umutlarla gelen ama gelişimini tamamlaması için Dortmund'a kiralanan Reinier, bu turnuva ile birlikte çıkış gösterebilir. Aston Villa'dan Douglas Luiz, Zenit'ten Malcom ve Arsenal'den Gabriel Martinelli dikkat çeken diğer isimler...

Max Kruse ve Maximilian Arnold önderliğindeki Almanya ise, Olimpiyat Oyunları'na, ülkemizde bir dönem Beşiktaş forması da giymiş Stefan Kuntz kontrolünde geliyor. Almanya'nın son hazırlık maçına "ırkçılık" damgasını vurmuştu. Jordan Torunarigha, Honduraslı rakibinin ırkçı söylemine maruz kaldığı için mücadele 85. dakikada skor 1-1'ken terk edildi. Kuntz maçtan sonra; "Oyuncularımızdan biri ırkçılığa maruz kaldığında oynamaya devam etmek bir seçenek değildir..." demişti. Kruse ve Arnold dışında, Hoffenheim'da parlayıp 2 sezon önce Leverkusen'e transfer olan Nadiem Amiri de dikkat çekiyor. Kalede geçen sezon Freiburg'un 1 numarası olan, yeni sezonda Stuttgart forması giyecek olan Florian Müller oynayacak.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Turnuva öncesi hazırlığını Sırbistan'da yapan Brezilya'nın, orada oynadığı 3 maçta da 2.5 gol barajı aşıldı. (3 maç - 13 gol)

- Max Kruse, Almanya Bundesliga'da geçen sezon 16 gole katkı (11 gol - 5 asist) yaparken; Maximilian Arnold ise 10 gol katkısı (3 gol - 7 asist) ile sezonu tamamladı.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

MBS2 fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu karşılaşmayı kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "2.5 ÜST" oldu! %37'lik kesim olimpiyatlarda rahat bir futbol ortamı olacağını, dolayısıyla en az 3 gol göreceğimizi düşünüyor... %23'lük kesim ise "Brezilya kazanır" tercihini kuponlarına eklemiş ve kadro kalitesi Almanya'dan biraz daha iyi durumda olan Sambacılar'a güveniyor.