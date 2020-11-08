Brest - Lille CANLI İZLE

Lille Fransa 1. Ligi'nin 10. hafta karşılaşmasında Brest deplasmanına çıkıyor. Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Mustafa Kapı'yı kadrosunda bulunduran Lille, hafta içinde UEFA Avrupa Ligi'ndeki görkemli Milan zaferinin ardından ligde de yoluna kayıpsız devam etmek istiyor. Bu mücadelede Yusuf Yazıcı'nın kadroda yer alıp almayacağı meram ediliyor. Peki Brest - Lile maçı saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak? Bu sorunun yanıtı ve muhtemel 11'ler haberin devamında.

Brest - Lille maçı hangi kanalda?

Brest - Lille maçı bugün saat 15:00'te başladı ve beIN Sports 4 kanalından canlı yayınlanıyor. Bu mücadelede Yusuf'un performansı merakla bekleniyor.

Brest - Lille 11'ler

Brest: Larsonneur; Faussurier, Chardonnet, Duverne, Perraud; Honorat, Belkebla, Mbock, Favire; Mounie, Cardona

Lille: Lille: Maignan, Pied, Fonte, Botman, Bradaric, Yusuf Yazıcı, Soumare, Sanches, Bamba, Ikone, Burak Yılmaz

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