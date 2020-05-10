Ligin zayıf ekibi Belshina deplasmanında 3-0 kazanan Brest, Dinamo Minsk karşısına tam 7 eksikle çıkabilir! Kırmızı kart cezası devam eden stoper Yevgen Khacheridi'nin yanına orta sahanın sigortası Sergey Kislyak da eklendi. Tecrübeli orta saha, Belshina maçında gördüğü sarı kart sonrası Dinamo Minsk maçını tribünden takip edecek. Elis Bakaj çapraz bağlarını kopartıp sezonu kapatmıştı, stoper alternatiflerinden Georgios Katsikas'ın da sakatlığı henüz geçmiş değil. Ligde hiç süre almadı... Bu 4 ismin yanına Kirill Pechenin, Maksim Vitus and Denis Duarte de eklenebilir. Durumları maç saati netleşecek.

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Dinamo Minsk'te ise sağ açık Jun-young Kim iyileşti, 6 maç sonra kadroda olacak. Son 2 maçı hastalığı nedeniyle kaçıran savunmacılardan Artem Sukhotsky ise TD Leonid Kuchuk'tan forma bekliyor. Sezona kötü başlayan ama Neman ile Smolevichi galibiyetleri sonrası toparlanma sinyalleri veren ekip, geçtiğimiz hafta bir de penaltı kaçırdığı maçta Slutsk'a mağlup olmuştu.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Brest'in bu sezon evinde oynadığı 4 maçın 3'ünde ilk yarılarda eşitlik bozulmadı.

- İki takım arasındaki son 4 lig maçında "karşılıklı gol" izledik.

- Dinamo Minsk'in bu sezon oynadığı 7 maçta da "beraberlik" çıkmadı.

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