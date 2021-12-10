Brentford - Watford maçı önizleme

Watford üç maçlık mağlubiyet serisini sonlandırmak adına Batı Londra'da Brentford'un konuğu olacak.

Watford şu anda 17. sırada küme düşme bölgesinin sadece üç puan dışında, Brentford ise rakibinin 4 puan üzerinde 13. sırada yer alıyor.

Bu sene tatmin edici performansa çıkartan Brentford, ligde geride kalan 15 maçta 4 galibiyet 5 beraberlik çıkartarak 17 puan topladı. Bu sezon 17 puanın 10'u deplasmanda alarak evlerinde oynadığı maçlardan daha iyi performans sergiledi.

Brentford takımında Mathias Jorgensen, Kristoffer Ajer, David Raya, Tariqe Fosu-Henry ve Josh Da Silva yoksun kalacak, Canos ise cezalı olarak müsabakayı kaçıracak.

Watford ekibinde, Nicolas Nkoulou, Francisco Sierralta, Peter Etebo, Ismaila Sarr, Kwadwo Baah, Ben Foster ve Adam Masina sakatlık nedeniyle mücadelede forma giyemeyecek.

İki takımda hedefi 3 puan. Mücadele öncesinde önemli eksiklere sahip iki takımın karşılaşmasında karşılıklı gollü geçmesi bekleniyor.

Oran Analiz

Brentford için 3.5 üst oranı 2.75 olduğunda toplam 8 maçın hepsi 3.5 alt biterken, ilk yarı 1.5 alt oranı 1.32 olduğunda toplam 3 maçın hepsi ilk yarı 1.5 üst bitti.

Watford için 1.5 üst oranı 1.22 olduğunda toplam 4 maçın hepsi 1.5 üst biterken, ilk yarı 1.5 alt oranı 1.32 olduğunda toplam 3 maçın hepsi ilk yarı 1.5 alt bitti.



