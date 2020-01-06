Brendan Rodgers: Merih yetenekli bir oyuncu

İtalyan devi Juventus’ta forma giyen Merih Demiral’ın adı bir diğer milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü’nün takımı İngiliz ekibi Leicester City ile anılmıştı.

Ada ekibinin teknik direktörü Brendan Rodgers, 21 yaşındaki savunmacı hakkında “Güçlenmek istediğimizi biliyoruz. Sezonun bu aşamasında söylentiler var. Merih de yetenekli bir oyuncu” diye konuştu.