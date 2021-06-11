Türkiye Breaking Şampiyonası önceki gün Şişli Cemil Candaş Kültür Merkezi’nde düzenlendi. Türkiye Dans Sporları Federasyonu tarafından gerçekleştirilen ve onlarca sporcunun yarıştığı yarışmalar sonucunda oluşan sıralamayla yeni milli takım belirlendi. Seyircisiz yapılan müsabaka sonunda kazananlar madalya ve kupalarını Gençlik ve Spor İl Müdürü Prof. Dr. Burhanettin Hacıcaferoğlu ile Türkiye Dans Sporları Federasyonu (TDSF) Başkanı Tolga Han Çinkitaş’tan aldılar. Milli takımdaki ilk beş erkek ile iki kız break dansçısından oluşan kafile, ilk uluslararası sınavını 26-27 Haziran’da Soçi’de düzenlenecek Avrupa Breaking Şampiyonası’nda verecek.

Breaking milli takımında sekiz kişilik sıralama Oğuzhan Karademir, Furkan Yılmaz, Gürkan Çiçek, Burakhan Çağlar, Ümüt Karaoğlu, Mehmet Gürkan Ürütürk, Erkan Çiçek ve Batuhan Baylan şeklinde oluşurken kadınlarda Cemre Ece Kozbay ve Setenay Karadaş Baylan milli takıma seçilen breaking sporcuları oldular.

Hedef Soçi ve 2024 Paris

Sokağın dansı ve break dans olarak bilinen, geçen yıl da olimpik branş olan ‘breaking’de ilk olimpiyat müsabakaları 2024’de Paris Olimpiyatları’nda yapılacak. Türkiye Dans Sporları Federasyonu Başkanı Tolgahan Çinkitaş, ‘’Olimpik branş olmasıyla birlikte breaking’e dünyada ve Türkiye’de çok büyük ilgi var. Biz federasyon olarak imkanlarımız ölçüsünde çocuklara ve gençlere fırsat yaratacağız. Şu an yıldızlar kategorisinde yarışan gelecekte madalyalar getirebilecek çok yetenekli çocuklarımız da var. Bugünün çocukları 2024 olimpiyatları ve 2024 dünya gençlik olimpiyatlarına hazırlanıyor.’’ diye konuştu.

Resimaltı: Soçi’de ülkemizi temsil edecek 5 erkek, iki kadın breaking sporsucu Oğuzhan Karademir, Furkan Yılmaz, Gürkan Çiçek, Burakhan Çağlar, Ümüt Karaoğlu , Cemre Ece Kozbay ve Setenay Karadaş Baylan Gençlik ve Spor İl Müdürü Prof. Dr. Burhanettin Hacıcaferoğlu ile Türkiye Dans Sporları Federasyonu (TDSF) Başkanı Tolga Han Çinkitaş ile poz verdi.