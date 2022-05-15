Breaking’in uzun zamandır prestijli bir branş olarak değerlendirilerek, bu zamana kadar en iyilerin yarıştığı Red Bull BC One da Türkiye’nin en iyi B-Boy ve B-Girl'lerini belirlemek için geri dönüyor. Türkiye’nin her noktasından katılımcıların yeteneklerini sergileyeceği Red Bull BC One’ın Türkiye ayağı bugün Antalya’da gerçekleşiyor. Türkiye finalini kazanan B-Boy ve B-Girl, 12 Kasım tarihinde New York’ta gerçekleşecek dünya finalinde ülkemizi temsil edecek. Red Bull BC One Cypher’a ilişkin daha fazla bilgiye redbullbcone.com adresinden ulaşılabiliyor.

Her yıl dünyanın en iyi B-Boy ve B-Girl'lerini belirlemek için düzenlenen ve küresel anlamda en prestijli breaking yarışması olarak bilinen Red Bull BC One; Türkiye Finali’ni bu yıl Antalya’ya taşıyor. Dün ön elemeler ve atölyelerle başlarken, final karşılaşmaları bugün Antalya’da gerçekleştirilen Red Bull BC One Türkiye Finali’nde, başarılı dansçılar yeteneklerini sergileme imkanına sahip olacak. Türkiye’nin en iyi B-Boy ve B-Girl’ünü, daha önce Red Bull BC One dünya finallerinde yarışmış olan Red Bull All Star ailesinden Lil G, Red Bull BC One Dünya Finali 2021 jürilerinden B-Girl Sarah Bee ve efsanevi Türk B-Boy “Mucize” Mümtaz’dan oluşan jüri belirleyecek. Red Bull BC One Cypher’a ilişkin daha fazla bilgiye redbullbcone.com adresinden ulaşılabiliyor.

Türkiye’nin en yetenekli breakdansçıları Red Bull BC One Finali’ne özel atölyelerle hazırlandı

Türkiye’nin en iyi dansçısı olmak isteyen breaking tutkunları, rakiplerine karşı şanslarını yükseltmek için düzenlenen atölye çalışmalarına katılma fırsatı buldu. Breaking dünyasının tanınmış, en başarılı dansçıları, bu sene Türkiye şampiyonu olmak için mücadele edecek katılımcıları, tekniklerini geliştirmeleri ve jüriyi etkileyecek en özel hareketleri bulmaları için destekleyecek atölye çalışmaları gerçekleştirdi. Tüm atölyelerde iyi ve adil bir mücadelenin püf noktaları yetenekli dansçılar Aydan ve Foggy tarafından Battle System seanslarında katılımcılara aktarıldı. Red Bull BC One Türkiye Finali öncesindeki atölye çalışmaları 22 Nisan’da İzmir’de başladı. HipHome Dance’de gerçekleştirilen ilk atölyede breaking sahnesinin sevilen isimleri Fox ve Jimmyking temel bilgileri katılımcılara aktardı. 23 Nisan’da Bursa ViaDance’te Edwin ve Fox, 24 Nisan’da İstanbul Dansorium’da Edwin ve Utawlee ile devam eden atölyelerin son durağı ise Red Bull BC One 2021’in kazananı B-Boy Jester ve Sincap’ın mentörlüğünde 1 Mayıs günü Ankara Flow Dance Studio’da gerçekleştirildi.

Büyük Final Kasım’da New York’ta

Dünyanın en prestijli teke tek breaking yarışması olarak anılan Red Bull BC One, 30’u aşkın ülkede düzenleniyor. Ülkelerin en iyileri her yıl farklı bir ülkede düzenlenen dünya finaline katılmaya hak kazanıyor. Red Bull BC One, bu sene 19. Dünya Finali’ni kutlamak için Hip-Hop'un doğduğu topraklara geri dönüyor. Antalya’da düzenlenecek Red Bull BC One Cypher’ın Türkiye ayağının ardından büyük final Kasım ayında New York’ta gerçekleştirilecek.

Tüm dünyanın en ikonik şehirlerinin 18 kere ev sahipliği yaptığı Red Bull BC One’ın bu sene gerçekleştirilecek dünya finalinde 16 B-Boy ve 16 B-Girl, Hip Hop'un eşsiz ruhunu kıyasıya bir mücadele ile bir araya getirmek üzere, 12 Kasım Cumartesi günü Manhattan Center'daki Hammerstein Balo Salonu'nda sahneyi sallayacak. Aynı zamanda Red Bull BC One Camp de breaking kültürünün yaygınlaşması ve güçlenmesini sağlamak üzere 2022 Dünya Finali’ne eşlik ederek, break dans efsanelerinin ve yükselen yıldızları birkaç gün boyunca devam edecek atölye çalışmaları, paneller ve karşılaşmalarla bir araya getirecek.