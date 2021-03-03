Brawlhalla’nın gelmiş geçmiş en büyük espor etkinliği başlıyor

Brawlhalla şimdiye kadarki en büyük sezonu için hazırlanıyor. Ubisoft'un 3. Sezon için büyük planları var ve bu planlar şimdiye kadarki en büyük espor sezonunu barındırıyor. Bu haftanın başlarında Brawlhalla, yeni oyun içi kozmetik ürünler ve oyun içi dengeleme ağırlıklı bir yama içeren 3. Sezon battle pass’ini başlattı.

Sezon 3 battle pass’inde 85 aşama bulunuyor ve oyuncuların bu 85 aşamanın tamamını tamamlamak için 12 haftası, yani 3 ayı var.Bunun yanı sıra oyuncuların haftalık görevleri olacak. Battle pass’te kazanılabilecek ödüller arasında renkler, avatarlar, emotelar, silah kozmetikleri ve dahası yer alacak. Gelecek eşyaların bir kısmına Brawlhalla’nın internet sitesinden ulaşılabilir.

Sezon 3 güncellemesi ise haftasonundaki Winter Championship 2021 turnuvasının hemen öncesinde geliyor. Bu espor etkinliği, şu ana kadar gerçekleşmiş en büyük Brawlhalla espor etkinliği olacak. Winter Championship boyunca oyuncular 1 milyon dolarlık ödül havuzundan paylarına düşeni almak için mücadele edecek.

Hürriyet