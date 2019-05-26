Turkish Airlines EuroLeague'de yeni sezona iddialı girmek isteyen Barcelona Lassa; Cory Higgins, Kostas Sloukas, Nikola Milutinov, Alex Abrines gibi isimlerin ardından Zalgiris Kaunas'tan Brandon Davies için de transfer çalışmalarına başladı.

İspanyol gazeteci Chema de Lucas'ın haberine göre Barcelona Lassa, Zalgiris Kaunas'ın başarılı uzunu Davies için en iyi teklifi yapan takım oldu.

Barcelona, Davies için Real Madrid ve CSKA Moskova'nın yapmış olduğu tekliflerin 300.000 euro üstünde bir teklifte bulundu. Sözleşme teklifinin ayrıca 3 yıllık olduğu belirtildi.

Brandon Davies, bu sezon Zalgiris Kaunas formasıyla EuroLeague'de 14.2 sayı, 5.5 ribaunt ortalamaları yakalamıştı.