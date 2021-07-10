İspanya Ligi La Liga'da hücum hattında sıkıntı çeken Barcelona, 2019-20 sezonunun devre arasında Leganes'ten, 18 milyon Euro bonservis bedeliyle Martin Braithwaite'ı kadrosuna katmıştı. Barça'nın, Braithwaite'ı alması, hem espri hem de eleştiri konusu olmuştu. Geride bıraktığımız sezonda 48 maçta 7 gol ve 3 asistle oynayan, EURO 2020'de de Danimarka ile yarı finali gören 30 yaşındaki futbolcu, an itibarıyla Katalan devinin en zengin futbolcusu konumunda yer alıyor.

1500 dairesi varmış

Barça'dan, süresi 4 yıl olan ve biten sözleşmesinden 555 milyon Euro kazanan Lionel Messi, şu anda serbest oyuncu konumunda yer alıyor. İspanyollar'da Braithwaite, 90 bin Euro'luk haftalık kazancıyla Carles Alena ile birlikte takımın en çok kazanan 14. oyuncusu... Ancak Braithwaite'ı milyoner yapan futbol dışı işleri... Amcası Philip Michael ile birlikte ABD'de emlak üzerine (Philadelphia ve New Jersey bölgelerinde 1500 dairesi olduğu konuşuluyor.) yatırımlar yapan tecrübeli futbolcu, 2017'de 800 bin Euro ile işe başladı.

Eşiyle de iş yapıyor

Tecrübeli yıldız, bugüne geldiğimizde ise yatırımlarının karşılığını fazlasıyla aldı. Fransa'da ve Barcelona'da restoranları bulunan Danimarkalı forvetin eşiyle giyim üzerine bir şirketi (Fransa ağırlıklı) de bulunuyor. Forbes Dergisi'nin en zengin sporcular listesine de girmeyi başaran Braithwaite'ın servetinin toplamda yaklaşık 220 milyon Euro civarında olduğu konuşuluyor. (Not: 1 Euro=10.32 TL)