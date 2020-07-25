Fatih Karagümrük forması giyen Brahim Darri Fenerbahçe ile gelecek sezon için anlaştı. 26 yaşındaki Faslı oyuncu sarı-lacivertli takımla 3 yıllın anlaşmaya vardı. Fenerbahçe oyuncunun bonservisi için Karagümrük'e 500 bin euro ödeyecek. Peki, Brahim Darri kimdir, kaç yaşında, hangi mevkide oynuyor? İşte Brahim Darri hakkında bilinmeyenler ve detaylar...

Brahim Darri kimdir?

Fas asıllı Brahim Darri 14 Eylül 1994'te Hollanda'da dünyaya geldi. Kariyerine Hollanda'da da başlayan 26 yaşındaki oyuncu sol kanatta görev yapıyor. Darri 12 Temmuz 2019'da NEC Nijmegen'den Fatih Karagümrük'e bonservis bedelsiz imza attı. Karagümrük ile 31 maça çıkan Darri 4 gol atıp 1 asist yaptı.

Darri daha önce kariyerinde Vitesse, De Graafschap, Heracles, Nec Nijmegen formaları da giydi. Kariyeri boyunca 172 maça çıkan Darri 18 gol atma başarısı gösterdi.

Karagümrük ile 2021 yılı haziran ayına kadar sözleşmesi bulunan kana



