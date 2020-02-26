Braga - Glasgow Rangers maç sonucu: 0-1

UEFA Avrupa Ligi’nde son 32 turu rövanşında Glasgow Rangers, konuk olduğu Braga’yı 1-0 mağlup ederek üst tura yükseldi.

26 Şubat 2020, Çarşamba 22:45 Son Güncelleme:
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Braga - Glasgow Rangers maç sonucu: 0-1

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda, son  32 turu rövanşı, bir karşılaşmayla başladı. İskoçya temsilcisi Glasgow Rangers,  ilk maçta evinde 3-2 mağlup ettiği Portekiz ekibi Braga ile bu kez deplasmanda  karşılaştı.

İki tarafın da temkinli başladığı ilk yarının sonlarına doğru Glasgow Rangers penaltı kazandı. Eski Galatasaraylı yıldız futbolcu Gheorghe Hagi’nin oğlu Ianis, 45 1. dakikada kullandığı penaltı vuruşunda rakip kaleciyi geçemedi ve ilk yarı golsüz eşitlikle sona erdi.

İkinci yarıda ataklarını sıklaştıran konuk ekip Glasgow Rangers, 61. dakikada Ryan Kent’in ağları sarsmasıyla rakibini 1-0 mağlup ederek turnuvada adını son 16 takım arasına yazdırdı.

Organizasyonun son 32 turu rövanşı, yarın yapılacak 15 karşılaşmayla sona erecek.

AA

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