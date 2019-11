UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Beşiktaş, Portekiz ekibi Braga'ya konuk oluyor. Vodafone Park'ta rakibine 2-1 mağlup olan Beşiktaş, deplasmanda 3 puana ulaşıp Avrupa Ligi'ndeki ilk galibiyetine ulaşmak istiyor. Beşiktaş'ta Beşiktaş'ta Burak Yılmaz, Atiba, Ruiz, Diaby, NKoudou ve Gökhan Gönül sakatlıkları nedeniyle zorlu maçın kadrosuna alınmadılar.

Peki, Braga - Beşiktaş maçını hangi şifresiz kanallar veriyor? Karşılaşmanın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde.

Braga - Beşiktaş maçının canlı yayınlanmasını beklenen yabancı kanallar

Be Sport 1(belgium)/Hd, beIN Sports Connetct EPANA, Benfica Tv2(BTV2), BT Sport 1/HD, Canal+Futbol/HD, Canal+ Sport (france), Canal + Sport (poland) / Hd, Daiema Sport 2 HD, Digi Sport 1 (Hun), Dolce Sport / Hd, ESPN Caribbean, Fox Sports (italy)/ HD, Futbol 1 (Ukranie), GO Sports 2 / Hd, / Hd, KAZ Sport, Lig tv3/HD, Ntv Plus Futbol 1 / HD, O2 Sport (cze), OLL TV Player, Sky Sport 2 (germany)/HD, Sport 1 (israel)/HD.

Braga - Beşiktaş ilk 11'ler:

Braga: Eduardo, Sequeira, Wallace, Andre Horta, Paulinho, Ricardo Horta, Fransergio, Bruno Viana, Esgaio, Palhinha, Galeno

Beşiktaş: Karius, Necip Uysal, Vida, Roco, Caner Erkin, Kartal Yılmaz, Oğuzhan, Lens, Boyd, Güven Yalçın, Umut Nayir

Braga - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?

Braga Belediye Stadı’ndaki karşılaşma TSİ 23.00’te başlayacak. beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...