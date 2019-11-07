Braga - Beşiktaş şifresiz canlı veren yabancı kanallar (Braga - BJK şifresiz)

Beşiktaş'ın rakibi Braga. Avrupa Ligi'nde henüz galibiyeti bulunmayan Kara Kartal, 4. hafta maçında Portekiz ekibi Braga'yı devirip, ilk 3 puanına ulaşmak istiyor. Abdullah Avcı, hastalığı nedeniyle bu maçta takımımının başında olamayacak. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanırken futbolseverler internet üzerinden 'Braga - Beşiktaş maçını şifresiz ve canlı veren yabancı kanallar araması yapıyor. Peki Braga - Beşiktaş (Braga - BJK) maçını hangi kanallar şifresiz verecek? Braga - Beşiktaş maçının canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde.

07 Kasım 2019, Perşembe 21:55 Son Güncelleme:
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Braga - Beşiktaş şifresiz canlı veren yabancı kanallar (Braga - BJK şifresiz)

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Beşiktaş, Portekiz ekibi Braga'ya konuk oluyor. Vodafone Park'ta rakibine 2-1 mağlup olan Beşiktaş, deplasmanda 3 puana ulaşıp Avrupa Ligi'ndeki ilk galibiyetine ulaşmak istiyor. Beşiktaş'ta Beşiktaş'ta Burak Yılmaz, Atiba, Ruiz, Diaby, NKoudou ve Gökhan Gönül sakatlıkları nedeniyle zorlu maçın kadrosuna alınmadılar.

BRAGA - BEŞİKTAŞ CANLI

Peki, Braga - Beşiktaş maçını hangi şifresiz kanallar veriyor? Karşılaşmanın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde.

Braga - Beşiktaş maçının canlı yayınlanmasını beklenen yabancı kanallar

Be Sport 1(belgium)/Hd, beIN Sports Connetct EPANA, Benfica Tv2(BTV2), BT Sport 1/HD, Canal+Futbol/HD, Canal+ Sport (france), Canal + Sport (poland) / Hd, Daiema Sport 2 HD, Digi Sport 1 (Hun), Dolce Sport / Hd, ESPN Caribbean, Fox Sports (italy)/ HD, Futbol 1 (Ukranie), GO Sports 2 / Hd, / Hd, KAZ Sport, Lig tv3/HD, Ntv Plus Futbol 1 / HD, O2 Sport (cze), OLL TV Player, Sky Sport 2 (germany)/HD, Sport 1 (israel)/HD.

Braga - Beşiktaş ilk 11'ler:

Braga: Eduardo, Sequeira, Wallace, Andre Horta, Paulinho, Ricardo Horta, Fransergio, Bruno Viana, Esgaio, Palhinha, Galeno

Beşiktaş: ﻿﻿﻿﻿﻿﻿Karius, Necip Uysal, Vida, Roco, Caner Erkin, Kartal Yılmaz, Oğuzhan, Lens, Boyd, Güven Yalçın, Umut Nayir

Braga - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?

Braga Belediye Stadı’ndaki karşılaşma TSİ 23.00’te başlayacak. beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

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