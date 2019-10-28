Braga - Beşiktaş maçı bilet fiyatları

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda Braga ile oynayacağı maçın biletleri satışa çıkıyor. 7 Kasım'da oynanacak maçın bilet fiyatları 130 TL olarak belirlendi.

28 Ekim 2019, Pazartesi 15:54
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Braga - Beşiktaş maçı bilet fiyatları

Beşiktaş'ın 7 Kasım'da deplasmanda Braga ile oynayacağı karşılaşmanın biletleri yarın saat 11.00'den itibaren internet üzerinden satışa sunulacak.

UEFA Avrupa Ligi 4. hafta mücadelesinde Portekiz temsilcisi Braga ile deplasmanda karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş, bu maçın biletlerini yarın saat 11.00 itibariyle internet üzerinden satışa sunacak. İnternet üzerinden yapılacak olan bilet satışında fiyat da belli oldu. 7 Kasım Perşembe günü TSİ 23.00'te oynanacak olan karşılaşmaya gidecek olan Beşiktaş taraftarlarının ödeyeceği miktar 130 TL.

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