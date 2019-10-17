Bradley Beal'a 72 milyon dolarlık yeni sözleşme

NBA takımlarından Washington Wizards, all-star oyuncusu Bradley Beal ile 72 milyon dolarlık sözleşme imzaladı.

17 Ekim 2019, Perşembe 17:35
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Bradley Beal'a 72 milyon dolarlık yeni sözleşme

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) internet sitesinde yer alan habere göre Washington Wizards, 2012'den bu yana takımda forma giyen 26 yaşındaki Bradley Beal'ın sözleşmesini 72 milyon dolar karşılığında 2 yıl daha uzattı.

Mevcut kontratında 2 yılı daha bulunan Beal'ın yeni sözleşmesi 2021-2022 sezonunda başlayacak. Böylece Beal, toplamda 4 yıllık kontratı sayesinde 130 milyon dolara yakın maaş kazanacak.

ABD'li skorer oyuncu Beal, geçen yıl normal sezonda maç başına 25,6 sayı, 5,5 asist, 5 ribaunt ve 1,5 top çalma ortalamalarıyla mücadele etti.

AA

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