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Bradford City'nin son 8 karşılaşması KG VAR bitti

İngiltere 2. Ligi 20. hafta mücadelesinde, 24 puan 2 averaj ile 12. sırada yer alan Bradford City, 21 puan -6 averaj ile 18. sırada yer alan Colchester United ile karşı karşıya geliyor.

08 Aralık 2021, Çarşamba 10:05 Son Güncelleme:
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Bradford City'nin son 8 karşılaşması KG VAR bitti

Bradford City 20. hafta mücadelesinde Colchester United'ı ağırlıyor. Valley Parade Stad'ında oynanacak mücadele saat 22.45'te başlayacak.

Ev sahibi takımda Cook, Lavery, Vernam ile Eisa misafir takımda Clampin ve George sakatlıklarından dolayı mücadelede forma giyemeyecek.

Ligde son 5 maçını kazanamayan Bradford, Play-Off grubunun 6 puan gerisinde. Üst sıralara yaklaşmak isteyen ev sahibinde hedef mutlak 3 puan. Takımın bu sezon ligdeki en dikkat çeken istatistiği oynadığı son 8 mücadelede hem gol atıp hem de yemesi.

Colchester son 4 deplasman maçında galibiyet ile ayrılamadı.

Oran Analizi

Bradford City için 3.5 üst oranı 2.85 olduğunda toplam 4 maçın hepsi 3.5 alt biterken, toplam gol 2-3 oranı 1.73 olduğunda toplam 5 maçın hepsinde 2 yada 3 gol olmuştur.

Colchester için 3.5 üst oranı 2.85 olduğunda toplam 3 maçın hepsi 3.5 alt bitti.

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