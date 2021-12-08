Bradford City 20. hafta mücadelesinde Colchester United'ı ağırlıyor. Valley Parade Stad'ında oynanacak mücadele saat 22.45'te başlayacak.

Ev sahibi takımda Cook, Lavery, Vernam ile Eisa misafir takımda Clampin ve George sakatlıklarından dolayı mücadelede forma giyemeyecek.

Ligde son 5 maçını kazanamayan Bradford, Play-Off grubunun 6 puan gerisinde. Üst sıralara yaklaşmak isteyen ev sahibinde hedef mutlak 3 puan. Takımın bu sezon ligdeki en dikkat çeken istatistiği oynadığı son 8 mücadelede hem gol atıp hem de yemesi.

Colchester son 4 deplasman maçında galibiyet ile ayrılamadı.

Oran Analizi

Bradford City için 3.5 üst oranı 2.85 olduğunda toplam 4 maçın hepsi 3.5 alt biterken, toplam gol 2-3 oranı 1.73 olduğunda toplam 5 maçın hepsinde 2 yada 3 gol olmuştur.

Colchester için 3.5 üst oranı 2.85 olduğunda toplam 3 maçın hepsi 3.5 alt bitti.