Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)

Bursaspor Profesyonel Futbolcular Dayanışma Derneği (BPFDD), Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından başlatılan, Bursa iş dünyasının önemli katılım gösterdiği, Bursa Valiliği ve Bursa Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyeleri tarafından da desteklenen “Yeniden Büyük Bursaspor" kampanyasına 160 forma alarak destek verdi.

BPFDD Başkanı Ahmet Suphi Evke, kampanyaya destekleriyle ilgili derneğin Yüzüncüyıl Mahallesi’ndeki Şükrü Şankaya Futbol Okulu’nda bir basın toplantısı düzenledi. Bursaspor Kulübü Başkanı Mesut Mestan ile Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Süleyman Çelik ve BPFDD üyelerinin hazır bulunduğu toplantıda konuşan Evke, eski futbolcular olarak Yeniden Büyük Bursaspor Kampanyası’na duyarsız kalamadıklarını söyledi.

BTSO önderliğinde başlatılan Bursa Valiliği, Bursa Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri ile diğer kent dinamiklerince de desteklenen kampanyaya tüm Bursa’nın destek vermesini beklediklerini vurgulayan Evke, kendilerinin de derneğin üye sayısı kadar forma almaya karar verdiğini ifade etti. Derneğin 160 üyesinin bulunduğunu dile getiren Evke, “Dernek olarak Bursaspor’a her zaman destek olduk. Bizim elimizden gelen bu. Keşke daha fazla destek verebilsek” dedi. Ahmet Suphi Evke, BPFDD olarak Bursaspor Kulübü’nün altyapı okullarını kurduklarını, yetiştirdikleri oyuncularla kulübe milyonlarca dolar ve avroluk katkıyı dolaylı yollarla sağladıklarını ifade ederek, “Tüm Bursa’yı kampanyaya destek vermeye çağırıyoruz. Lütfen duyarsız kalmayın. Bir meşale yakıldı ve bunun ardından yürümeliyiz” diye konuştu.

Bursaspor Kulübü Başkanı Mesut Mestan da yönetim kurulu olarak kulübü bugüne kadar getirmeyi başardıklarını ancak borç yükünün artık sadece kendilerinin üzerinden gelebilecek düzeyi aştığını belirtti. Büyük bir camiaya sahip olan Bursaspor’un bu sıkıntılı durumu da aşağına ilişkin inancının tam olduğunun altını çizen Mestan, “Göreve geldiğimizde ‘ağlama edebiyatı yapmayacağım’ demiştim ama bu ‘birlikte yürümeyeceğiz’ demedik. Bursaspor’a destek olmak hepimizin görevi. Biz kulübü bu noktaya getirdik ama bundan sonrasına bizim gücümüz yetmiyor. Bu takımı hep birlikte layık olduğu yere çıkaracağız” dedi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Süleyman Çelik de Bursaspor’un kentin en önemli değeri olduğunu vurguladı. Yerel yönetim olarak her zaman Bursaspor’un yanında olduklarını dile getiren Çelik, stattaki eksiklerin de tamamlanması için yoğun mesai harcadıklarını belirtti.

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