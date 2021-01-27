Bozuk zeminlere yaptırım geliyor!

Son dönemde statların zeminlerindeki bakımsızlık sakatlıkların artmasına neden olurken oluşan kötü görüntü de sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı. Gençlik ve Spor Bakanı Dr.Mehmet Muharrem Kasapoğlu bu konuda harekete geçti. Dün yaptığı açıklamada, stadyumlardaki zemin problemlerine dikkat çeken Bakan, “Statlardan bahsederken özellikle bir konuya temas etmek istiyorum. Çünkü bu statlar devletimiz tarafından en güzel şekilde yapılıyor inşa ediliyor, sonraki süreçte de kulüplere, ilgili yerel yönetimlere teslim ediliyor. Bu manada da özellikle son günlerde bazı tahsislerimizde statlardaki zeminlerle ilgili gereken özenin gösterilmediğini görüyoruz. Bakımsız saha zeminlerinin sporcular için bir risk teşkil ettiğini biliyoruz” dedi ve ekledi:

‘Bu konunun takipçisiyiz’

“Seyir zevki açısından önemli bir takım dezavantajları da söz konusu. Zeminlerin iyi bakım görmesi gerekiyor. Tahsisi olan kurumların bu konuda çok ama çok hassas olmaları gerekiyor. Gereken özeni, gereken bakımı, gereken tamiri anında göstermelerini bu vesile ile hatırlatmak istiyorum. Bakanlık olarak gereken tüm çalışmalara başladık. İlgili tüm tedbirler, denetimler ve bu manada da yaptırımları uygulama konusunda harekete geçtik. Tüm statlarımızla ilgili bu uyarıyı belirtmek istiyorum. Sporcu sağlığı bizim kırmızı çizgimiz. Bu noktanın en büyük takipçisiyiz” diye konuştu.