Boyun Ağrısına Ne İ̇yi Gelir? Spor Yaparak Geçer Mi? Nasıl İyileşir?

Boyun Ağrısı Nedenleri Neler?

Boyun ağrısının birden çok olma nedeni olabilir. Sıklıkla görülen ağrı sebebi, yumuşak dokuların zedelenmesidir. Kaslarda meydana gelen yaralanmalar da boyun bölgesinde yaşanan ağrının nedenleri arasında görülebilir. Kas zedelenmeleri genellikle spor yapan kişilerde ve bilgisayar başında çalışanlarda görülür. Boyunun en önemli ağrı nedeni, hareketsiz olması ve ani hareket etmesidir. Boyun ağrısının bazı nedenleri şöyledir.

- Boynun ani hareketlenmesi, ağrıya neden olabilir.

- Sürekli aynı yere odaklanmak, hareketsizlik (bilgisayar başında durma) boyun ağrısının nedenleri arasında sıralanabilir.

- Bazı romatizma rahatsızlıkları, boyun ağrısının yaşanmasına sebep olabilir.

- Düzensiz beslenme, yanlış yatış pozisyonu boyun ağrılarını tetikleyebilir.

- Damar tıkanıklıkları, kan damarlarındaki rahatsızlıklar, boynun ağrımasına sebep olabilir.

Boyun Ağrısı Nasıl İyileşir?

Boyun ağrısında, mümkün olan en kısa zamanda doktora başvurulmalı ve tedavi yöntemi belirlenmelidir. Uzman görüşü alındıktan sonra, boyun ağrısını geçirecek bazı yöntemler uygulayabilirsiniz. Burada unutulmaması gereken, boyun ağrısının nedeninin bilinmesidir.

- Nane, lavanta veya zeytinyağının boyun kısmına emdirilerek masaj yapılması, ağrının bir kısım dinmesini sağlar.

- Boyun bölgesine buz uygulaması yapılabilir. Uygulama en fazla 5 dakika sadece ağrıyan bölgeye arayla bırakılmalıdır.

- Epsom tuzunu suya ekleyerek bekletin ve boynunuza masaj şeklinde uygulayın. Ağrı geçebilir.

Ön Boyun Ağrısı Nasıl Geçer?

Boynunuzun ön tarafı ağrıyorsa ilk öncelik doktora gitmek olmalıdır. Ön boyun ağrısının geçirilmesinde genellikle kas gevşetici kremler tercih edilebilir. Bunlar doktor tavsiyesiyle kullanılmalıdır. Yine sıcak havlu uygulaması ön boyun ağrılarını geçirecek yöntemlerden birisidir.

Sol Boyun Ağrısı Nasıl Geçer?

Sol boyun ağrısı şunlar yapılarak geçirilebilir.

- Ağrı henüz tazeyse, buz uygulamasıyla sol boyna basınç yapılabilir. Sol boyun kısmına genellikle sıcak uygulama yapılması, sıcak havlu yöntemi gibi daha iyi olur.

- Sol boyunda meydana gelebilecek ağrıyı gidermek için banyo yapabilirsiniz. Sıcak suyla yapılacak banyo, boynunun tüm kısmına olduğu gibi sol kısmına da fayda sağlar.

- Yatış pozisyonunuzu gözden geçirmelisiniz. Sürekli sol kısma doğru uyuyorsanız, mümkünse bunu yapmayın. Sırt üstü uyumanız bu aşama için daha iyi olabilir.

Sağ Boyun Ağrısı Nasıl Geçer?

Sağ boyun ağrısının çeşitli nedenleri olabilir.

- Naif bir masaj, sağ boynunuzun ağrısının dinmesine yardımcı olur. Telefonunuzu sağ boyun tarafıyla kullanmamaya çalışın.

- Spor yapıyorsanız, buna ara vermelisiniz. Çünkü sağ boyun kısmı genellikle spora daha fazla duyarlı olur.

- Sağ boyun ağrılarında da sıcak havlu yöntemi oldukça faydalıdır. Sağ boynunuza sıcak havlu sarmanız, ağrısının bir süre sonra dinmesini sağlayacaktır.

Boyun ağrılarının tamamında, ilk öncelik doktora başvurmak olacaktır. Tedavi şekli buna göre belirlenmeli ve uygulanmalıdır. Çünkü boyun ağrısının nedeni bilinmeyen bir durum olabildiği üzere, tedavide istenmeyen sonuçlar çıkarabilir.

Boyun Ağrısı Spor Yaparak Geçer mi?

Boyun ağrıları genellikle kas zedelenmesi nedenlidir. Kasları zedelenmesi birçok faktöre bağlıdır. Hareketsiz kalmak kasları zedelerken, spor yapmak da problemler çıkarabilir. Boyun ağrısını ağır spor yaparak geçirmek mümkün değil, hatta daha kötüye gitmesine neden olabilir.

Ancak çeşitli egzersizler yapılması, boyun ağrısının geçmesine yardımcıdır. Bu egzersizlerin mutlaka doktorun izin verdiği ölçülerde olmasına dikkat edilmelidir. Doktor izni dışında, boyun ağrısı geçirmeye yönelik egzersizler yapmak uygun olmayabilir. Neden tespit edildikten sonra uzmanlar, boyun ağrısının geçmesi için çeşitli egzersizler tavsiye edebilirler.



