Boyun ağrılarının sebebi nedir, nasıl geçer?

Omurga hareketli olmak için tasarlanmış ve merkezi sinir sisteminin de önemli bir bölümünü ihtiva etmesi açısından hayati önem taşıyan bir yapıdır. Boyun bölgesi ise, omurgada sırt ile kafatası arasındaki bağlantıyı kuran ve kafatasını taşıyan bölümdür. Boyun bölgesi omurganın, yapısı itibari ile oldukça hareketli bir bölümüdür. Omurga üzerine binen yükleri rahatça ve en az enerji ile kalçaya iletebilmek için kifoz (kamburluk) ve lordoz ( çukurluk) denen açılanmalara sahiptir. Bu açılanmalar ayrıca bir araba amortisörü gibi çalışarak omurgaya binen yüklerin eklemlere ve disklere zarar vermemesini sağlar. Kaslar ise omurgaya yükleri taşıyabilmesi, hareket edebilmesi ve gün içinde dik postürünü koruyabilmesi için gereken desteği sağlarlar. Kas desteği olmayan bir omurga hareket edemez ve çok az yüke karşı koyabilir. Hareketsizlik ise uzun dönemde omurga eklemlerinde ve disklerinde kronik problemlere yol açabilmekte ve buna bağlı olarakda ağrı ve hareket kısıtlanmaları gibi şikayetlere neden olabilmektedir. Ayrıca düzenli egzersiz alışkanlığı olmayan ve sedanter (inaktif) yaşam tarzı olan kişilerde kas zayıflıkları gelişir ve bu da omurgaya verilen desteği azaltır. Omurgaya verilen desteğin azalması ve ek olarak hareketsiz yaşam tarzı omurga problemlerine neden olur. Hareket etmek aynı zamanda kasların kasılıp gevşemesine neden olur ve kasların kendi beslenmelerini destekler.

Günümüzde teknolojinin gelişmesi ile bilgisayar ve telefon kullanımının artması kişilerde gün içinde uzun saatler sabit kalmalara ve buna bağlı gelişen kas ağrılarına neden olmaktadır. Ayrıca değindiğimiz nedenlerle zaman içinde bu kişilerde postür bozuklukları ortaya çıkmakta ve kronik omurga şikayetlerinde artışa neden olmaktadır. Özellikle boyun bölgesi en sık ağrı ve hareket kısıtlılığı şikayetleri görülen bölgedir.

Kafatası ağırlığını ki ortalama 5kg civarında bir yük demektir, normalde en kolay şekilde alt bölümlere ileten sistem postür bozuklukları ile düzgün çalışamaz hale gelir. Özellikle boyun sırt geçişine normalin 2-3 katı yük biner. Bu yük hem eklemlerde hem de normalin üzerinde ağırlığa maruz kalan kaslarda şikayetlere neden olur. Omurga eklemlerinde böyle yüklere maruz kaldığında blokajlar oluşur ve hareketler kısıtlanır. Bu problemlerin çözümünde fizyoterapi ve onun bileşenleri olarak egzersiz, ergonomik düzenlemeler ve manuel terapi büyük önem taşır. Hastaların şikayetlerinin nedenleri fizyoterapist tarafından ayrıntılı olarak değerlendirilerek belirlenir.

Bu değerlendirme ile hem kişinin tedavisi hem de şikayetlerin tekrarlamaması için ergonomik iyileştirmeler ve özel egzersiz programları düzenlenir. Ayrıca şikayetlere aşırı strese maruz kalma, uykusuzluk gibi problemler de eşlik ediyorsa, kişi psikoloji ve nöroloji branşlarına da yönlendirilerek stresle başa çıkma ve uyku düzenini kurma açısıdan desteklenir. Ek olarak kişilere beslenme bozuklukları açısından da gereken destek verilir. Ağrısız bir hayat için düzenli egzersiz yapmak, iyi beslenip iyi uyumak çok önemli olduğu gibi, şikatet olması durumunda fizyoterapiye başvurmak da bir o kadar önemlidir.