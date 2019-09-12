Böyle mi olacaktı? Fenerbahçe ve Mehmet Ekici...

Trabzonspor’da 2016-17 sezonunda forma giydiği dönemde Fenerbahçe’yle anlaşan Mehmet ekici, o dönem Bordo- Mavililer’in kendisi için Beşiktaş’la el sıkışmasının ardından kulübüyle köprüleri atmıştı. sarı-Lacivertliler’e transfer olabilmek için 6 ay kadro dışı kalan ve 2017-18 sezonu başında kanarya’ya bedelsiz olarak katılan tecrübeli 10 numara, büyük fedakârlık yaptığı yeni kulübünde istediğini bulamadı. Fenerbahçe’yle 3 yıllık sözleşme imzalayan Mehmet ekici, geride bıraktığımız 2 sezonda peş peşe yaşadığı sakatlıklar sebebiyle sadece 36 mücadelede görev yapıp 5 gol atabildi.

Yanal, biletini kesti

Teknik direktör ersun yanal’ın olumsuz raporu sonrasında yönetimin yeni sezon öncesinde kendisinden kulüp bulmasını istediği Mehmet ekici, bu talebi karşılıksız bırakıp takımda kalınca gözden çıkarıldı. sarı-Lacivertliler’in dün Türkiye Futbol Federasyonu’na gönderdiği 28 kişilik listede ismine yer verilmeyen ekici, bu kararla büyük şok yaşadı. Fenerbahçe’ye yıllık maliyeti 3.5 milyon euro’yu bulan Mehmet ekici’nin, bu gelişmenin ardından menaceri aracılığıyla kendisine kulüp aramaya başladığı öğrenildi.

Orta Doğu yolcusu...

Avrupa’da transfer döneminin kapanmasının ardından elinde fazla bir seçenek kalmayan ekici’nin, 6 ay boşta olmak yerine rotasını Orta Doğu’ya çevirdiği kaydedildi. 29 yaşındaki futbolcunun bu doğrultuda son olarak israil ekibi Maccabi Tel aviv’le transferi için görüştüğü konuşuluyor. Fenerbahçe’yle sözleşmesi Temmuz 2020’de bitecek oyuncunun, 6 aylığına Tel aviv’de forma giymeye sıcak baktığı öğrenildi. Transfer döneminin 18 eylül’de sona erdiği israil Ligi’nde 6 ay oynamayı planlayan Mehmet ekici’nin Ocak’ta avrupa’dan başka bir takıma dönmeyi planladığı gelen haberler arasında...

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