Kayseri'de yayın yapan yerel televizyonların ortak yayın konuğu olan Boydak Holding CEO'su Alpaslan Baki Ertekin, birbirinden önemli açıklamalar yaparken Kayserispor'a sponsor desteği için de önemli cümleler sarfetti. Forma ve isim sponsoru oldukları Kayserispor'a destek vermekten ötürü gurur duyduklarını söyleyen Alpaslan Baki Ertekin, "Boydak Holding, Kayseri için ne kadar önemli ise Kayserispor da, bu şehir için o kadar önemli. Boydak Holding'te 12 bin 153 kişi çalışıyor. Ben onları sevk ve idare etmekle mükellef olan kişiyim. Sevk ve iyi idare etmek, sadece kâr rakamlarını yüksek tutmakla olmaz. İçinden çıktığınız topluma karşı da sorumluluklarınız var. Bu şirket Ahmet'in Mehmet'in de olsa, kamu malı da olsa içinden çıktığı topluma karşı sorumlulukları vardır. Bilançoya bakılır, kâr oranına bakılır. Belirli miktarda parayı hayır hasenat için, sponsorluklar için, sporun desteklenmesi için ayırırsınız. Bizim 2018 yılı içinde bütçemizde olmayan, planlamadığımız bir tek kuruşumuz harcanmamıştır" dedi.

Kayserispor formasına göğüs reklamı verdiklerini sonrasında da isim sponsorluğu anlaşması yaptıklarını anlatan Alpaslan Baki Ertekin, "Kayserispor formasına paha biçilemez. O formada olmanın parasal bir karşılığı yok. O formada olmanın onuru her şeyin üstünde. Bir de onun ederi var. Biz o bedelin 3 katını ödedik. İstikbal olarak, Kayserispor formasında yeraldık. Kayserispor'a bütçemiz imkanları dahilinde destek olduk. 2019 ve sonrasını planlarken de doğal olarak kulüp yetkilileri ile görüştük. 5 yıldır Avrupa'da boy gösteren Medipol Başakşehir'in isim sponsorluğu için 2 Milyon alırken biz Kayserispor'a daha çok verdik. Kayseri halkı için Kayserispor'un ne denli önemli olduğunu gözlemledim, biliyorum. Kayserispor'un küme düşmesi halinde şehirde oluşacak travmayı görebiliyorum. Bu şehrin en önemli değeri Kayserispor. Sonra Erciyes dağı, sonra pastırma sucuk, İstikbal diye sıralanıyor. Erciyes dağı, Pastırma Sucuk, İstikbal üzerine düşeni yapıp kategorisinde birinci ligde. Kayserispor'un da birinci ligde olması için kayıtsız kalmamalıyız, kalamayız ve aslan payını Kayserispor'a ayırmamız gerekiyordu. Biz bunu yaptık" cümleleri kurdu.

Boydak Holding CEO'su Ertekin, İstikbal Mobilya Kayserispor'a ekonomik destek verdikleri için eleştirildiklerini de hatırlatarak, "Türkiye'nin başka şehrinde olsa, yapılan desteğin az olduğu dile getirilecek ama Kayseri'de niye yardım yaptığımız sorgulanıyor. Şundan da emin olsun herkes. Şehir içinde insanların kendi hesaplaşması içerisinde biz olmayız. Eski yönetici ile yeni yönetici arasındaki çekişme bizi bağlamaz. Eski yönetici yaptığım destekten rahatsız oluyorsa, mevcut yönetici parayı yanlış harcıyorsa, kulübü kötü yönetiyorsa, bunlar benim problemim değil. Başkanı ve yönetimi seçen bir Genel Kurul var. Genel Kurul delegeleri, her kime başkanlık görevini verirse, benim başkanım odur. O zaman da elimden geldiğince, bütçem el verdikçe yardımcı olurum. Bugün Erol Bedir'dir, yarın Ahmet olur Recep olur. Biz yine desteğimizi veririz. Biz, şehrin sosyal hayatı için çok önemli olduğuna inandığım Kayserispor'a, yönetim kurulu kararımız ile yardımcı olduk. Bence biz, çok iyi iş yaptık" açıklamasında bulundu.