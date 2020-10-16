Boyd kararı ocak ayında

Siyah-Beyazlılar’ın transfer döneminin bitmesinin ardından TFF’ye gönderdiği kadro listesinde Mirin, Lens ve Douglas dışında Tyler Boyd’un ismi yer almamıştı. Hatta ABD Milli Takımı, Boyd’un bu şekilde takımın dışında tutulmasına tepki göstermişti. Alınan bilgiye göre Beşiktaş’ta yönetim, transfer döneminin açık olduğu ülkelerden Boyd için teklif gelse de, onu kadroda tutmaya devam etmek istiyor. Boyd’la ilgili kesin kararın, Ocak ayında verilmesi bekleniyor.