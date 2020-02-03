Türkiye'de TBBDF olarak Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu, bowling sporu için zaman zaman şampiyonalar ve turnuvalar düzenlemektedir. Ayrıca ligler bazında bowling sporu için de çalışmalar yürütülmektedir. Bowling sporuna ilişkin genel bilgilerin kaynağı olarak ele alınmıştır.

Bowling Sporu Nasıl Oynanır?

Bowling sporunun oynanabilmesi için kesin standartlar bulunmaz. Herhangi bir bowling salonunda kuka sayısı 10 adet olarak bulunabilirken başka bir salonda standart adet 8 kabul edilebilir. Dolayısıyla belirli bir standardı bulunmaz. Genelleme yapıldığında ise 10 adet kukadan oluştuğu söylenebilir.

Özel sistem sayesinde üçgene benzer bir geometrik dizilimle hazırlanır. Bowling oyuncusu da bu kukaları kendine verilmiş iki deneme hakkı ile devirmeye çalışır. İlla iki denemede bütün kukaların devrilmesi gerekmez. Tek denemede de kukaları devrilebilir. Ancak iki denemenin ardından kukaların tamamı devrilmemiş ise atış sırası rakibine geçer. Bireysel ve takım halinde oynanabilen bir oyun olsa da eşleşmeler oyuncular arasında karma yapılır.

Kukaların dizildiği yerden itibaren oyuncunun oyunu başlatacağı yere kadar iki yanda topun kuka hizasından ayrılabileceği kısımlar bulunur. Şayet oyuncu bowling topunu iki yandan herhangi birine düşürürse, düşürdüğü set faul kabul edilip, hanesine geçer. Ancak faul olsa da varsa diğer deneme hakkını kullanabilir.

Genelde 10 veya 9 setten oluştuğu için setlerin tamamlanması ardından puanlar kontrol edilir. Puanların kontrol edilmesi ardından kazanan takım, en çok puanı alan takımdır. Bireysel oynanıyorsa şayet aynı şekilde en yüksek puana sahip olan bütün setin galibi olacaktır.

Bowling Kuralları Nelerdir?

Bowling kuralları esasen nasıl oynandığına yönelik bilgilerde belirtilmiştir. Setler halinde oynanarak bütün setlerin oynanma sürecinde işleyiş takibi yapıldığında bowling kuralları sağlanmış olacaktır. Gerek bireysel gerekse de takım olarak oynanan bowlingde kurallar her iki durumda da aynı bulunmaktadır. Oynanan salon için farklı standartlar söz konusu olabileceğinden ekstra kurallar veya kural eksiltme durumları da söz konusu olabilmektedir. Fakat genel itibari ile değerlendirildiğinde bowling kuralları setler halinde oynanan oyunun bütün sürecinin işleyişe bağlı ilerlemesi ile sağlanmaktadır.

Bowling Terimleri

Kuka: Lobut ve pin olarak da bilinen bu terimler, genelde 10 adet devrilmesi için dizilen spor ekipmanıdır.

Hook: Falso da denen bu kelime bowling sporuna hakim oyuncular tarafından bilinir. Falso da denildiği için, bowling topunun falso aldığını belirtir.

Arrows: Oklar demektir. Bowling salonunda lane denilen kısımda bulunan işaretlerdir.

Lane: Topun yuvarlandığı yer, kulvar.

Spare: Kukaların ikinci atışın ardından tamamının devrilmesi anlamına gelir. Puan çizelgesinde ise ''/'' işareti ile gösterilir.

Bowling terimleri aslında genel olarak salonda herhangi bir fonksiyonu bulunan nesneleri nitelemek için bulunur. Dolayısıyla terimlerin sayısı fazla bulunabilmektedir. Sıklıkla kullanılan bowling terimleri ise yukarıda belirtilenler olarak yer almaktadır.

Bowling İyi Oynama Taktikleri

Bowlingde iyi oynama taktikleri aslında iyi oyuncu olmaktan geçer, iyi oyuncu olmak içinse pratik yapmak gereklidir. Dünyaca ünlü bowling oyuncuların genelinin de görüşü bu yöndedir. Bowlingde kendini geliştirmeyi planlayanlar için iyi oyuncu olma taktikleri ise;

- Kendi elinize en uygun olan top seçilmeli,

- Bol bol pratik yapılmalı,

- Atış esnasında dengeli olmaya çok dikkat edilmeli,

- Atış esnasında topun falso alabileceği unutulmamalı,

- Ağır top kullanımında sert atışlardan kaçınılmalıdır.

Gerek oyun esnasında dikkat edilmesi gerek hususlar gerekse de iyi oyuncu olup, iyi bowling oynamak için taktikler olarak bulunmaktadır.