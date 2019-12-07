Bournemouth - Liverpool maç sonucu: 0 - 3
Premier Lig’in 16. haftasında lider Liverpool Bournemouth’u deplasmanda 3-0 mağlup etti ve namağlup unvanını koruyarak 16 maçta 46 puana ulaştı. Yoluna kayıpsız devam eden Jürgen Klopp yönetimindeki Liverpool'a galibiyeti getiren goller, Oxlade-Chamberlain, Keita ve Salah'tan geldi.
İngiltere Premier Lig’in 16. hafta mücadelesinde Liverpool, Bournemouth’un konuğu oldu. Misafir ekip, 35. dakikada Alex Oxlade-Chamberlain, 44. dakikada Naby Keita ve 54. dakikada Muhammed Salah’ın kaydettiği gollerle sahadan 3-0 galip ayrıldı.
Üst üste yedinci maçını kazanan Liverpool, puanını 46’ya yükseltti. Bournemouth ise 16 puanda kaldı.
Şampiyonluk yolunda bir engeli daha aşan Jürgen Klopp yönetimindeki Liverpool, Premier Lig'in 16. haftasında 15. galibiyetini aldı.