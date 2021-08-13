Boupendza’dan Fenerbahçe açıklaması! 'Çağrı alıyorum'

Hatayspor'un gol kralı oyuncusu Aaron Boupendza, gündeme dair önemli açıklamalar yaptı. Ülkesinin basınına konuşan Boupendza, Fenerbahçe taraftarının ilgisinden bahsetti.

Aaron Boupendza, "Instagram’daki paylaşımlarına çok dikkat ediyorum. Fenerbahçeli taraftarlar kendi takımlarına imza atmam için yorumlar yapıyorlar. Ama bunlara alıştım artık” diye konuştu.

"Hatay’da her şey var. Bir aile şehri ve aynı zamanda Türkiye'de yemek yenilebilecek en iyi yerlerden biri. Yakınlarda deniz var, güneydeyiz bu yüzden hava güzel, insanlar dost canlısı..."

Boupendza, “En iyi kişisel anım, Antalyaspor'a karşı 4 gol attığım maçtı. Ondan sonra fotoğraf çekilmek için şehirde daha sık durduruldum. Taraftarlarla bu işin Türkiye'de farklı olacağını çabucak anladım” dedi. (Ajansspor)