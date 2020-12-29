Hatayspor'un sezon başında transfer ettiği Aaron Boupendza, Antalyaspor deplasmanında 14 dakikada hat-trick yaptı ve önemli bir istatistiğe imza attı. Maçta ilk golünü 8.dakikada atan Boupendza, 14 dakika içinde hat-trick yaptı ve Alex de Souza'dan sonra en kısa sürede hat-trick yaan isim oldu

Aaron Boupendza'dan önce Süper Lig'de daha kısa aralıkta hat-trick yapan son oyuncu Alex de Souza olmuştu. (Şubat 2011 Beşiktaş maçında 10 dakikada / Optacan)









Bu sezon sadece 3 maçta ilk 11 oynadı en golcü oyuncu oldu

24 yaşındaki Boupendza geçen sezon Portekiz 2.Lig'inde forma giymişti. Aaron Boupendza, Antalyaspor maçıyla birlikte 3. kez ilk 11'de maça çıkarken toplamda 7 golle takımının en golcü oyuncusu oldu

Boupendza böylece bu sezon Süper Lig'de hat-trick yapan 4. oyuncu oldu

Süper Lig'de bu sezon hat-trick yapan oyuncular

Davidson 3 gol (Hatayspor'a karşı)

Diagne 3 gol (Ç.Rizespor'a karşı)

Loic Remy 3 gol (Ankaragücü'ne karşı)

Boupendza 4 gol (Antalyaspor'a karşı)





Lig tarihine geçti

Süper Lig'de ilk yarıda 4 gol atan son isim Karabükspor karşısında Galatasaray'dan Bafetimbi Gomis olmuştu. Galatasaray sözü geçen maçı 7-0 kazanmıştı. Boupendza, böylece ilk yarıda 4 gol lig tarihindeki 4. oyuncu oldu

Aaron Boupendza

Bafetimbi Gomis

Fevzi Zemzem

Metin Oktay