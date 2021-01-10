Boupendza son 4 maçta 9 gol attı

Hatayspor'un sezon başında transfer ettiği Aaron Boupendza, Beşiktaş maçında ilk 24 dakika içinde iki gol attı. Boupendza, böylece müthiş bir seri yakaladı ve son 4 lig maçında 9 gol atttı. Gabonlu oyuncu Boupendza, toplamda da 12 gole ulaştı ve ligin en golcü oyuncusu konumuna geldi

Boupendza'nın son 4 maç

29.12.2020 Antalyaspor 0-6 Hatayspor 4 gol

02.01.2021 Hatayspor 2-1 Konyapor 2 gol

06.01.2021 Gençlerbirliği 3-1 Hatayspor 4 gol

10.01.2021 Hatayspor 2-1* Beşiktaş 2 gol

Ajansspor'dan Salim Manav'ın verdiği bilgiye göre Aaron Boupendza 300 bin Euro maliyetle Hatayspor'a geldi.











