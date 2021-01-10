Boupendza son 4 maçta 9 gol attı
Beşiktaş maçında ilk 24 dakika içinde iki gol atan Hataysporlu Aaron Boupendza, müthiş bir seri yakaladı. Son 4 lig maçında 9 gol atan Gabonlu oyuncu Boupendza, toplamda da 12 gole ulaştı ve ligin en golcü oyuncusu konumuna geldi
Hatayspor'un sezon başında transfer ettiği Aaron Boupendza, Beşiktaş maçında ilk 24 dakika içinde iki gol attı. Boupendza, böylece müthiş bir seri yakaladı ve son 4 lig maçında 9 gol atttı. Gabonlu oyuncu Boupendza, toplamda da 12 gole ulaştı ve ligin en golcü oyuncusu konumuna geldi
Boupendza'nın son 4 maç
29.12.2020 Antalyaspor 0-6 Hatayspor 4 gol
02.01.2021 Hatayspor 2-1 Konyapor 2 gol
06.01.2021 Gençlerbirliği 3-1 Hatayspor 4 gol
10.01.2021 Hatayspor 2-1* Beşiktaş 2 gol
Ajansspor'dan Salim Manav'ın verdiği bilgiye göre Aaron Boupendza 300 bin Euro maliyetle Hatayspor'a geldi.