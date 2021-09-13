Atakaş Hatayspor'dan 4,2 milyon Euro bedelle Katar'ın Al- Arabi takımına transfer olan Aaron Boupendza, yeni takımında attığı ilk golle iyi bir sezon açılışı yaptı.

Geçtiğimiz sezon Süper Lig 'in gol kralı olan Boupendza, Katar Yıldızlar Ligi'ndeki ilk maçında Wakrah takımına 71. dakikada müthiş bir gol attı. Kendi has gollerinden birine imza atan Gabonlu oyuncu böylece Al- Arabi'ye 3 puanı getirdi.

Gol sonrası takla attı

Gol sonrası takla şovu yapan yıldız futbolcu Boupendza, yeni takımı Al- Arabi'de 9 numaralı formayı giyiyor.







