Eski dünya 5 numarası Kanadalı tenisçi Eugenie Bouchard, TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul’da yarı finale yükseldi. Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) İstanbul Tenis Merkezi’nde düzenlenen toprak kort turnuvasının 5. gününde Bouchard, çeyrek finalde Karadağlı Danka Kovinic ile karşı karşıya geldi

Turnuvaya "Wild card" ile katılan Kanadalı tenisçi, Kovinic’i 3-6, 6-4 ve 7-5’lik setlerle 2-1 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı. Bouchard, böylece 2018 Ekim’den bu yana WTA turnuvalarında ilk kez teklerde son 4 tenisçi arasına kaldı.

Diğer çeyrek final müsabakasında ise İspanyol tenisçi Paula Badosa, Sloven rakibi Polona Hercog’a 4-6, 6-3 ve 6-4’lük setlerle 2-1 üstünlük kurarak yarı finalde Bouchard’ın rakibi oldu. Öte yandan çiftlerde rakiplerine üstünlük sağlayan Ellen Perez-Storm Sanders ile Kaitlyn Christian-Giuliana Olmos ikilisi yarı finale yükseldi.



