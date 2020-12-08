Bottas, Instagram hesabından 'Mercedes pilotu' yazısını kaldırdı

Formula 1'de şampiyonluk savaşı sona erse de, Lewis Hamilton'ın COVID-19'a yakalanmasıyla beraber gündem tamamen değişti. Hamilton'ın yerini Mercedes'in genç pilotu George Russell aldı ve Russell, kendisi için pek de rahat olmayan araçla sıralama turlarında Valtteri Bottas'ın 0.026 saniye ardında kaldı. Yarışta ise, Mercedes pit stop hatası yapana kadar rahat şekilde liderdi ve kariyerinin ilk zaferine doğru gidiyordu. Şimdi Mercedes'in Russell'ı fabrika takımında yarıştırması için baskı yapılıyor ve eğer takıma gelirse, Hamilton'ın değil, Bottas'ın yerini alacağı düşünülüyor.

Bu iddialar ortada dolaşırken, Daily Express gazetesi, Russell ve Bottas'ın kendi profillerinden Williams ile Mercedes isimlerini kaldırdığını iddia etti.

Şu anda Russell'ın profilinde sadece Formula 1 pilotu yazıyor. Bottas'ı profilinde ise "pilot" yazıyor.

Önceki haftalarda Bottas'ın profilinde Mercedes ve F1 etiketliydi.

Ancak Russell'ın durumu ise biraz daha farklı gibi görünüyor. Çünkü İngiliz pilot, Williams adını birkaç ay önce kendi profilinden kaldırmıştı.

Şimdilik Bottas'ın neden böyle bir hamle yaptığı bilinmiyor. Ancak geçmişte de buna benzer şeyler yaptığı biliniyor.