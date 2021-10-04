BOTAŞ Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada, 6-9 Ekim’de 18. kez düzenlenecek kupaya bu sezon Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde Ankara’yı temsil edecek BOTAŞ, OGM Ormanspor, Nesibe Aydın ve Çankaya Üniversitesi’nin katılacağı belirtildi.

Karşılaşmaların Ankara DSİ Spor Salonu’nda oynanacağı kaydedildi.

Turnuvanın maç programı şöyle:

6 Ekim Çarşamba:

14.00 BOTAŞ-Çankaya Üniversitesi

17.00 OGM Ormanspor-Nesibe Aydın

7 Ekim Perşembe:

14.00 BOTAŞ-OGM Ormanspor

17.00 Nesibe Aydın-Çankaya Üniversitesi

9 Ekim Cumartesi:

16.00 Çankaya Üniversitesi-OGM Ormanspor

19.00 BOTAŞ-Nesibe Aydın