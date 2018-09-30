BOTAŞ Spor Kulübü tarafından bu yıl 15.’si düzenlenen BOTAŞ Kupası’nda ikinci gün karşılaşmaları sona erdi.

Ankara Spor Salonu’nda düzenlenen turnuvanın ikinci gününde BOTAŞ, OGM Ormanspor’u 74-68 mağlup etti. BOTAŞ’ta Tijana Krivacevic 23 sayı ile karşılaşmanın en skorer ismi oldu.

Günün diğer mücadelesinde ise Fenerbahçe, İstanbul Üniversitesi’ni 75-38 yendi.

Turnuvada yarın İstanbul Üniversitesi-OGM Ormanspor ve BOTAŞ-Fenerbahçe karşılaşmaları oynanacak. Bu maçların ardından kupa töreni gerçekleştirilecek.