BOTAŞ - Galatasaray maç sonucu: 64-76

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 2. haftasında Galatasaray, deplasmanda BOTAŞ’ı 76-64 mağlup etti.

Bu sonuçla Galatasaray, 2'de 2 yaparken BOTAŞ ise lige 2'de 0 ile başlamış oldu.

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi | BOTAŞ: 64 - Galatasaray: 76

Salon: Ankara DSİ Etlik

Hakemler: Önder Yılmaz, Süleyman Dağlı, Anıl Veziroğlu

BOTAŞ: Cansu Köksal, Peddy 13, Fagbenle 16, Mitchell 28, Hollingsvorth 2, Büşra Akbaş 5, Melis Gülcan, Marina Baş

Galatasaray: Işıl Alben 9, Tilbe Şenyürek 11, Hartley 23, Cuic 9, Macaulay 16, İnci Güçlü 2, Sinem Ataş 5, Şerife Alperi Onar, Sude Yılmaz 1, Meltem Yıldızhan

1. periyot: 21-13

Devre: 34-36

3. periyot: 48-63