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BOTAŞ - Galatasaray maç sonucu: 50-67

Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisi ikinci maçında Galatasaray, deplasmanda BOTAŞ'ı 67 - 50 mağlup etti.

31 Mart 2021, Çarşamba 16:07 Son Güncelleme:
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BOTAŞ - Galatasaray maç sonucu: 50-67

Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisi ikinci maçında Galatasaray, deplasmanda BOTAŞ'ı 67 - 50 mağlup etti. Bu galibiyetle seride 2-0 öne geçen sarı-kırmızılılar, yarı finale yükseldi.

Galatasaray'ın yarı finaldeki rakibi, ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor-Nesibe Aydın eşleşmesinin galibi olacak.

SALON: Ankara DSİ Etlik

HAKEMLER: Duhan Köyiçi, Turgut Işık, Batuhan Kümükoğlu

BOTAŞ: Williams 12, Büşra Akbaş 11, Sehernaz Çidal 2, Bahar Öztürk 8, Marina Bas 6, Erdenay Topçu, Ayşe Cora 11, Hatice Pelin Gülçelik

GALATASARAY: Asena Yalçın 9, Meltem Yıldızhan 9, Prints 7, Steinberga 6, Russell 10, Miray Balotu, Cansu Köksal, Sude Yılmaz 4, Pelin Derya Bilgiç 6, Holingsvorth 10, Misra Albayrak, Whitecomb 6

1. PERİYOT: 8-18

DEVRE: 27-30

3. PERİYOT: 42-42

BEŞ FAULLE ÇIKAN: 38.25 AYŞE CORA (BOTAŞ)

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