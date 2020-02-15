BOTAŞ-Fenerbahçe Öznur Kablo maç sonucu: 44-62

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 18. haftasında Fenerbahçe Öznur Kablo, deplasmanda BOTAŞ’ı 62-44 mağlup etti.

15 Şubat 2020, Cumartesi 20:16 Son Güncelleme:
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BOTAŞ-Fenerbahçe Öznur Kablo maç sonucu: 44-62

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 18. haftasında Fenerbahçe Öznur Kablo, deplasmanda BOTAŞ’ı 62-44 mağlup etti.

Salon: Ankara DSİ Etlik

Hakemler: Fatih Güler, Ahmet Taner İbin, Münevver Özemre

BOTAŞ: Eldebrink 6, Büşra Akbaş 4, Holingsvorth 10, Marina Bas 10, Abdi 7, Melis Gülcan 1, Hatice Pelin Gülçelik 4, Moorer 2, Şenay Zeybek

Fenerbahçe Öznur Kablo: Olcay Çakır Turgut 11, Iagupova 21, Zandalasini 7, Stokes 4, Gonzales, Williams 14, Ayşe Cora, Sevgi Uzun, Tuğçe Canıtez 5

1. periyot: 12-18

Devre: 19-38

3. periyot: 33-54

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