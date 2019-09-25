BOTAŞ, EuroLeague Elemeleri'nde Arka Gdynia'ya kaybetti: 72-88

FIBA Kadınlar EuroLeague Eleme Turu ilk maçında BOTAŞ, Polonya’nın Arka Gdynia takımına 88-72 mağlup oldu.

25 Eylül 2019, Çarşamba 21:47
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BOTAŞ, EuroLeague Elemeleri'nde Arka Gdynia'ya kaybetti: 72-88

FIBA Kadınlar EuroLeague Eleme Turu'nun ilk maçında BOTAŞ, Polonya’nın Arka Gdynia takımına 88-72 mağlup oldu.

BOTAŞ, karşılaşmaya iyi başlayamadı. Rakibinin sert savunması karşısında skor üretmekte zorlanan BOTAŞ, ilk periyodu 20-9 geride tamamladı.

İlk yarıda boyalı alanda etkili olamayan BOTAŞ, soyunma odasına 41-27 geride girdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısına savunmada iyi başlayan BOTAŞ, rakibinin şut yüzdesini düşürdü. Bu performansını devam ettiremeyen BOTAŞ, üçüncü periyodu da 59-44 geride bitirdi.

BOTAŞ’ın oyunda dengeyi sağlayamadığı karşılaşma boyunca üstün oynayan Arka Gdynia, maçı da 88-72 kazandı.

Karşılaşmanın rövanşı, 2 Ekim Çarşamba günü TSİ 19.00’da Polonya’daki Gdynia Spor Salonu’nda yapılacak.

FIBA Kadınlar EuroLeague Eleme Turu | BOTAŞ: 72 - Arka Gdynia: 88

Salon: DSİ Spor Salonu

Hakemler: Anastasios Manos (Yunanistan), Aleksander Pavlov (Kuzey Makedonya), Thomas Bissuel (Fransa)

BOTAŞ: Kelsey 24, Melis Gülcan 7, Büşra Akbaş 5, Holingsvorth 15, Fagbenle 15, Peddy 6, Cansu Köksal

Arka Gdynia: Slamova 15, Papova 13, Kastanek 14, Greinacher 17, Balintova 14, Winkowska, Rembiszewska 7, Podgoma 8

1. Periyot: 9-20

Devre: 27-41

3. Periyot: 44-59

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