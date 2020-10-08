BOTAŞ, deplasmanda Beşiktaş HDI Sigorta’yı 71-46 yendi

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin ikinci haftası bugün oynanan tek maçla tamamlandı. Ligde ikinci haftanın son maçında BOTAŞ, deplasmanda Beşiktaş HDI Sigorta’yı 71-46 yendi. Haftayı Çankaya Üniversitesi, haftayı averajla lider bitirdi.

08 Ekim 2020, Perşembe 21:01 Son Güncelleme:
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BOTAŞ, deplasmanda Beşiktaş HDI Sigorta’yı 71-46 yendi

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin ikinci haftası bugün oynanan tek maçla tamamlandı. Ligde ikinci haftanın son maçında BOTAŞ, deplasmanda Beşiktaş HDI Sigorta’yı 71-46 yendi. Haftayı Çankaya Üniversitesi, averajla lider bitirdi. İkinci hafta müsabakalarında alınan sonuçlar şöyle:

Çankaya Üniversitesi-Samsun Canik Belediyespor: 121-63

Nesibe Aydın-ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor: 69-58

İzmit Belediyespor-Birevim Elazığ İl Özel İdare: 103-64

Hatay Büyükşehir Belediyespor-Bellona Kayseri Basketbol: 90-88

Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol-Fenerbahçe Öznur Kablo: 55-83

Galatasaray-OGM Ormanspor: 82-76

Beşiktaş HDI Sigorta-BOTAŞ: 46-71

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