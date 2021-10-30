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BOTAŞ-Antalya 07 Basketbol maç sonucu: 65-75

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 3. haftasında Antalya 07 Basketbol, deplasmanda BOTAŞ’ı 75-65 yendi.

30 Ekim 2021, Cumartesi 18:17 Son Güncelleme:
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BOTAŞ-Antalya 07 Basketbol maç sonucu: 65-75

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 3. haftasında Antalya 07 Basketbol, deplasmanda BOTAŞ’ı 75-65 yendi.

Salon: Ankara DSİ

Hakemler: Mehmet Karabilecen, Ahmet Kemal Digilli, Seda Esen

BOTAŞ: Dubljevic 12, Ayşe Cora 10, Hatice Pelin Gülçelik 2, Sehernaz Çidal 7, Işıl Alben 2, Tilbe Şenyürek 4, Jurjane 11, Davis 17

Antalya 07 Basketbol: Gamze Takmaz 12, Davis 9, İlsu Darıcıoğlu, Beril Albayrak, Mayombo 8, Candide Öztürk, İvankovic 28, Jones 18,

1. Periyot: 19-28

Devre: 33-43

3. Periyot: 48-61

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