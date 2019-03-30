BOTAŞ, Adana Basketbol'u farklı mağlup etti: 83-56

Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 24. haftasında BOTAŞ, sahasında Gündoğdu Adana Basketbol’u 83-56 yendi.

30 Mart 2019, Cumartesi 19:48
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BOTAŞ, Adana Basketbol'u farklı mağlup etti: 83-56

Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 24. haftasında BOTAŞ, sahasında Gündoğdu Adana Basketbol’u 83-56 yendi.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi | BOTAŞ: 83 - Gündoğdu Adana Basketbol: 56

Salon: Ankara

Hakemler: Orhan Çağrı Hekimoğlu, Nazlı Çisil Güngör, Muhammed Murat Zafer

BOTAŞ: Aylin Darınç 6, Kübra Erat 1, Olcay Çakır Turgut 4, Cuic 20, Williams 8, Garrick 14, Melis Gülcan 10, Sehernaz Çidal 5, Büşra Akbaş 4, Krivacevic 8, Hatice Pelin Gülçelik 3, Işılay Eğin

Gündoğdu Adana Basketbol: Bahar Kocaoğlu 2, Sanem Gamze Zeren 14, Marginean 17, Fatmanur Karakaş 11, Zeynep Öykü Kalbisağde 6, Bouthors 4, Betül Erkoyuncu 2, Sevgi Tonguç

1. Periyot: 18-16

Devre: 41-24

3. Periyot: 58-42

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