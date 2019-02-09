BOTAŞ: 91 - Canik Belediyespor: 58

Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 18. haftasında BOTAŞ, sahasında Canik Belediyespor’u 91-58 yendi.

09 Şubat 2019, Cumartesi 15:37
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BOTAŞ: 91 - Canik Belediyespor: 58

Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 18. haftasında BOTAŞ, sahasında Canik Belediyespor’u 91-58 yendi.

BOTAŞ: 91 - Canik Belediyespor: 58

Salon: Ankara

Hakemler: Murat Ciner, Umut Özgün Ergün, Samet Erdoğan

BOTAŞ: Cuic 24, Melis Gülcan 19, Büşra Akbaş 5, Kübra Arat 7, Williams 4, Erdenay Topçu 13, Olcay Çakır Turgut, Krivacevic 10, Sehernaz Çidal 9

Canik Belediyespor: Gülşah Duman 4, Dilara Tongar 2, Deniz Çolakoğlu 7, Holmes 10, James 27, Candide Öztürk 2, Betül Kutlu 6, İrem Gökçe Atasayar

1. Periyot: 24-9

Devre: 46-26

3. Periyot: 65-41

Beş faulle çıkan: 34.37 James (Canik Belediyespor)

AA

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