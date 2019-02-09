Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 18. haftasında BOTAŞ, sahasında Canik Belediyespor’u 91-58 yendi.
BOTAŞ: 91 - Canik Belediyespor: 58
Salon: Ankara
Hakemler: Murat Ciner, Umut Özgün Ergün, Samet Erdoğan
BOTAŞ: Cuic 24, Melis Gülcan 19, Büşra Akbaş 5, Kübra Arat 7, Williams 4, Erdenay Topçu 13, Olcay Çakır Turgut, Krivacevic 10, Sehernaz Çidal 9
Canik Belediyespor: Gülşah Duman 4, Dilara Tongar 2, Deniz Çolakoğlu 7, Holmes 10, James 27, Candide Öztürk 2, Betül Kutlu 6, İrem Gökçe Atasayar
1. Periyot: 24-9
Devre: 46-26
3. Periyot: 65-41
Beş faulle çıkan: 34.37 James (Canik Belediyespor)
AA