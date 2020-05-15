Brezilya takımlarından Botafogo, kadrosuna bir yıldız transferi gerçekleştirmek adına John Obi Mikel ve Yaya Toure için görüşmelerini sürdürüyor.

Trabzonspor'dan ayrılan John Obi Mikel'i kadrosuna katmak adına uzun bir süredir uğraş veren Botafogo'da transferlerin durumuna ilişkin yönetim kurulu üyesi Ricardo Rotenberg açıklamalarda bulundu.

ESPN'de yer alan habere göre Rotenberg, "Geçen hafta iki oyuncu ve menajerleri ile de konuştum. Görüşmeler devam ediyor ve sadece alacakları ücret kısmı henüz sonuçlandırılamadı" ifadelerini kullandı.