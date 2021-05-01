NBA’e 8 maçla devam edildi. Celtics’in Spurs’ü ağırladığı mücadelede, lig tarihinin en büyük geri dönüşlerinden biri yaşandı. İkinci çeyrekte 32 sayı geriye düşen Celtics, all-star oyuncusu Jayson Tatum’un 60 sayı, 8 ribaunt, 5 asistlik performansıyla sahadan galip ayrılmayı başardı.

60 sayının 31’ini, son periyot ve uzatmada atan Tatum, hem kariyerinin en yüksek skoruna ulaştı hem de Larry Bird’e ait kulüp rekorunu egale etti.

23 yaşındaki Tatum, NBA tarihinde Devin Booker’dan (2017) sonra 60 sayı barajını geçen 2. en genç oyuncu oldu.

Spurs’te DeMar DeRozan 30 sayı, 14 asist, 5 ribaunt, Dejounte Murray ve Lonnie Walker ise 24’er sayıyla oynadı.

LeBron James 20 maç sonra sahalara döndü

Son şampiyon Los Angeles Lakers’ın yıldız oyuncusu James, 20 Mart’ta yaşadığı sakatlık sonrası ilk maçına, Sacramento Kings karşısında çıktı. Misafir ekip Kings, Tyrese Haliburton’ın 23 sayı, 10 asist ve Richaun Holmes’un 22 sayı, 9 ribauntla öne çıktığı müsabakayı 110-106 kazandı.

Lakers’ta Anthony Davis 22 sayı, 11 ribaunt, 5 blok, Andre Drummond 17 sayı, 7 ribaunt ve LeBron James 16 sayı, 8 ribaunt, 7 asist üretti.

Sonuçlar

Philadelphia 76ers-Atlanta Hawks: 126-104

Boston Celtics-San Antonio Spurs: 143-140 (uzatmada)

Cleveland Cavaliers-Washington Wizards: 93-122

Memphis Grizzlies-Orlando Magic: 92-75

Brooklyn Nets-Portland Trail Blazers: 109-128

Chicago Bulls-Milwaukee Bucks: 98-108

Phoenix Suns-Utah Jazz: 121-100

Los Angeles Lakers -Sacramento Kings: 106-110