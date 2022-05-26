Boston, Miami karşısında 3-2 öne geçti

NBA ’de Doğu Konferansı’nda final heyecanı 5. maçla devam etti. Boston Celtics, FTX Arena’da mücadele ettiği Miami Heat’i 93-80 mağlup etti ve 3-2 öne geçti. Boston’da Jaylen Brown 25 sayı, 4 ribaund, Jayson Tatum 22 sayı, 12 ribaund, 9 asist ve Al Horford 16 sayı, 7 ribaund ile oynayarak takımına galibiyeti getirdi. Miami’de ise Bam Adebayo’nun 18 sayı, 10 ribaund ve Jimmy Butler’ın da 13 sayı, 6 ribaundu mağlubiyeti engelleyemedi. Miami’de ayrıca milli basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven 2 dakika parkede kaldı ve 2 sayı attı.

İHA