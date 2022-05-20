Boston, Miami deplasmanında kazanarak seriyi eşitledi

NBA Play-Off'larında Doğu Konferansı Final Serisi'nin ikinci maçı heyecanı yaşandı. Boston Celtics, deplasmanda ilk maçta mağlup olduğu Miami Heat'i bu kez 127-102 ile geçti ve seride durumu 1-1'e getirdi.

Bu galibiyetle ev sahibi avantajını ele geçiren Boston Celtics'te Jayson Tatum, 27 sayıyla takımının en skorer ismi olurken Marcus Smart da 24 sayı, 9 ribaunt, 12 asist ile yıldızlaştı. Boston'da Jaylen Brown da 24 sayı üretti.

Miami'de Jimmy Butler'ın 29 sayılık performansı galibiyet adına yeterli olmazken Gabe Vincent ve Victor Oladipo da 14'er sayıyla maçı tamamladılar.