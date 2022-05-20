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Boston, Miami deplasmanında kazanarak seriyi eşitledi

NBA Play-Off'larında Doğu Konferansı Final Serisi'nin ikinci maçında Boston Celtics, deplasmanda karşılaştığı Miami Heat'i 127-102 mağlup ederek seride durumu 1-1'e getirdi.

20 Mayıs 2022, Cuma 11:00 Son Güncelleme:
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Boston, Miami deplasmanında kazanarak seriyi eşitledi

NBA Play-Off'larında Doğu Konferansı Final Serisi'nin ikinci maçı heyecanı yaşandı. Boston Celtics, deplasmanda ilk maçta mağlup olduğu Miami Heat'i bu kez 127-102 ile geçti ve seride durumu 1-1'e getirdi. 

Bu galibiyetle ev sahibi avantajını ele geçiren Boston Celtics'te Jayson Tatum, 27 sayıyla takımının en skorer ismi olurken Marcus Smart da 24 sayı, 9 ribaunt, 12 asist ile yıldızlaştı. Boston'da Jaylen Brown da 24 sayı üretti. 

Miami'de Jimmy Butler'ın 29 sayılık performansı galibiyet adına yeterli olmazken Gabe Vincent ve Victor Oladipo da 14'er sayıyla maçı tamamladılar.

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